وزير «عمل الوفاق» يؤكد دعم القطاع الخاص العامل في مجال الخدمات الطبية

المتوسط:

أثني وزير العمل والتأهيل لحكومة الوفاق الوطني الدكتور المهدي الأمين، علي المجهودات المبذولة من قبل شركة أجياد العالمية للخدمات الطبية بشأن دعم مناطق الجنوب الليبي بالدواء والمستلزمات الطبية.

وشكر الوزير المدير العام خالد المحمودي والمدير التنفيذي الدكتور أسعد معتوق علي تنظيمهم للعمل وفق المعايير المعتمدة وبما ينص عليه قانون العمل الليبي رقم (12) من حيث إعطاء الأسبقية في فرص العمل للمواطنين الليبيين.

وناقش اللقاء الذي تم صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس كيفية تفعيل القطاع الخاص خاصة العامل في المجال الطبي لأداء دوره بالشكل المناط به في ظل الظروف الحالية.

وأوضح الأمين، أن الوزارة في إطار دعمها لمشاريع الريادة جاهزة لتقديم الدعم اللوجستي لكافة المشاريع الصغري والمتوسطة المقدمة من قبل فئة الشباب.

