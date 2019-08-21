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طرابلس تستضيف فعاليات المشهد التعليمي حول إجراءات الشهادة الثانوية للعام 2019م

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أقيمت بمدينة طرابلس، أمس الثلاثاء، فعاليات المشهد التعليمي حول إجراءات الشهادة للعام 2018 2019م.

وتم خلال الفعاليات طرح العديد من الأسئلة على المسؤولين فيما يخص الامتحانات ومجرياتها ومناقشة مسائل التغذية والمواصلات وطرح الحلول لها.

وقال وزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل، في كلمة له، “إن في خطتنا الإصلاحية كان لزاما علينا أن نشخص السلم التعليمي كله، وان نحض المعلم للقيام بواجباته ليكون متميزاً نشطا ذا قدرة معرفية وادائية عالية وتوجهنا اليوم إلى إنجاز وتنفيذ التعليم التفاعلي الذي سيحدث نقلة نوعية تعالج الحاضر المتردي وتمحو آثار الماضي المتهالك ليكون الطالب الليبي في مصافي الدول المتقدمة، ولقائنا اليوم ما هو إلا للرفع من مستوى طلابنا في الشهادة الثانوية وهم على عتبة المرحلة الجامعية”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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