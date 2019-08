المتوسط:

أعلنت مؤسسة جايكا اليابانية للتعاون الدولي مع موظفي وزارة العمل والتأهيل للمشاركة في مبادرة آبي لتعليم الأعمال التجارية للشباب بالدول الأفريقية .

وللمشاركة في التسجيل عبر الرابط التالي:

https://www.jicago.jp/engl…/countries/africa/internship.html

