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الوحدة الثالثة في محطة أوباري تدخل على الشبكة العامة للكهرباء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت محطة كهرباء أوباري عن استكمال الاختبارات التشغيلية للوحدة الثالثة ودخولها رسميا على الشبكة العامة للكهرباء.

وأوضحت الشركة أن دخول الوحدة الثالثة سيساهم في تخفيف العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين تذبذب الجهد في المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أن هذا العمل أنجز بواسطة مهندسي الشركة وجهود العاملين بها.

وكانت المحطة قد أعلنت الشهر الماضي دخول الوحدة الرابعة على الشبكة العامة للكهرباء، والعمل على تشغيل الوحدة الثالثة، ليكون إجمالي توليد الوحدتين قرابة مئتين وخمسين ميجاوات .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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