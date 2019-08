المتوسط:

قام مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي العقيد أسامة الدرسي، باعتماد أكثر من خمسين ملفا لسواقط القيد.

وأشار إلى أن اعتماد الملفات جاء بعد استيفاء النواقص حسب الإجراء القانوني المتبع لذلك، موضحًا أن اللجنة ستكون في حالة اجتماع دائم حتى تنهي كافة الملفات التي لديها، وسيكون ذلك على أيام حتى لا يتم تعطيل إجراءات المواطنين.

