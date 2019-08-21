ديوان المحاسبة طرابلس يكشف عن مخالفات بملف الإيفاد للعمل بالخارج بخارجية الوفاق

ليبيا – كشف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في خطاباً له عن رصد الديوان لعدد من المخالفات الصادرة من قبل وزير الخارجية الوفاق المفوض محمد سيالة بشأن إصداره لعدد من قرارات الإيفاد للعمل بالخارج.

شكشك أكد في خطابه الموجه لوزير خارجية الوفاق المفوض الذي تلقت المرصد نسخة منه أنه ومن خلال متابعة الديوان لأعمال الوزارة تبين إصدار العديد من قرارات الإيفاد بالمخالفة لقانون العمل بالخارج واستمرار العمل بآلية القرارات الفردية دون تفعيل لجنة شؤون الإيفاد وسجل الأسبقية الذي تنبثق عنه قائمة الإيفاد المعتمدة لإصدار قرارات الإيفاد للعمل بالخارج.

وأشار الخطاب إلى أن قرارات الإيفاد الصادرة لم تراعي المدة الزمنية المحددة قانوناً لإعادة إيفاد موظفين للعمل بالخارج المخالفة لنص المادة رقم 32 من القانون رقم”2″لعام 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي والتي تختص بالشرط التي تراعي عند الإيفاد للعمل بالخارج حيث نصت الفقرة “هـ”من المادة المشار إليها أعلاه أن يكون قد أمضى 4سنوات من تاريخ إنتهاء عمله بالخارج.

وطالب رئيس ديوان المحاسبة وزير الخارجية بإيقاف وسحب القرارات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والعمل على تفعيل لجنة شؤون الإيفاد واعتماد سجل الأسبقية وتنظيم ملف الإيفاد للعمل بالخارج وفق خطة عمل متكاملة وإحتياجات البعثات الدبلوماسية بالخارج وطبقاً للملاك الوظيفي للعاملين بالخارج الصادر بموجب القرار رقم 70لعام 2018.

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