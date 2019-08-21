«بلدي سرت» يوجه بإحالة المتعدين على خطوط المياه للنيابة العامة

ناقش المجلس البلدي سرت، اليوم الأربعاء، في اجتماع موسع، مشكلة نقص المياه ببعض مناطق المدينة؛ بسبب تعديات بعض المخالفين على وصلات المياه «غير الشرعية»، موجهًا بإحالة المخالفين للنيابة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان بلدية سرت، برئاسة عضو المجلس البلدي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار إبراهيم مليطان، وبحضور وجهاء وأعيان منطقتي الظهير والقبيبة، بحضور مندوب عن قوة تأمين وحماية سرت، ومديري مكاتب الإعلام والعلاقات وشؤون المحلات والفروع بالبلدية، وفق بيان نشرته البلدية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وقال البيان إن النقاش تركز «حول الإمداد المائي وسبل علاجه والإيعاز بالتواصل مع الجهات الأمنية والعسكرية بالتعامل مع المخالفين، أصحاب الوصلات غير الشرعية بمسار خط مياه النهر بمحلة القبيبة وجارف وصولًا إلى أبوقرين وإحالة المخالفين للنيابة العامة بالخصوص».

واتفق الحضور في الاجتماع على الإسراع في تشغيل المضخات تجاه مزارع محلة الظهير، التي تعاني شحًّا في المياه، عبر فتحة محلة القبيبة، وأيضًا زيارة فنيي مكتب خدمات شركة المياه سرت لموقع خزان القبيبة ومسارات التغدية ومواقع المضخات، ووضع آلية لتوزيع المياه.

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