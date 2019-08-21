مالية الوفاق تبحث ملف الرقابة على الانفاق الحكومي

عقد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس هيئة الرقابة الادارية لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأحكام الرقابة على الانفاق الحكومي ومعايير اختيار المراقبين الماليين ومساعديهم بالداخل والخارج.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان وزارة المالية، مناقشة سبل التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة في برامج التدريب ورفع الكفاءة للموظفين المعنيين بالعمل المالي والرقابي لضمان تحقيق الانفاق الحكومي لمستهدفاته المنشودة وفقاً للترتيبات المالية المقررة.

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