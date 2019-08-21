الكبير يحضر إجتماع لتحسين أداء المؤسسة الليبية للاستثمار بطرابلس

ليبيا – عقد أمس الثلاثاء في وزارة التخطيط إجتماعاً لمتابعة بعض الإجراءات والمسائل الخاصة بالصناديق والمحافظ الإستثمارية للمؤسسة الليبية للإستثمار.

الإجتماع عقد بحسب المكتب الإعلامي التابع للمؤسسة في إطار المتابعة الدروية من مجلس الأمناء لأعمال وأنشطة المؤسسة من أجل دعم مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف المرجوه.

وحضر الإجتماع كلاً من محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار.



وجاء الإجتماع بناء على دعوة من الطاهر الجهيمي عضو مجلس الأُمناء ورئيس لجنة دراسة الأوضاع والمستجدات التي تواجه المؤسسة الليبية للإستثمار.

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