السعيدي: سيتم فصل المنقطعين والمنشقين عن البرلمان يوم الاثنين القادم

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن المجلس أعلن مرزق مدينة منكوبة،لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة أزمة لدعم المدينة بعد الدمار الذي تعرضت له.

السعيدي أشار عبر مداخلة له لبرنامج”أكثر”الذي بث على قناة “ليبيا روحها الوطن”أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هناك العديد من نواب المنطقة الغربية يرغبون في الحضور لكن لديهم مخاوف شخصية لأن الكثير يعلم أن العاصمة طرابلس مختطفة من قبل جماعات متطرفة مطلوبة محليا ودوليا والكثير من النواب يخاف على نفسه وأهله.

ودعا السعيدي النواب للحضور إلى طبرق لبحث ما تبقى من القوانين لإقرارها،مردفاً:”الكثير منا لا يزال يقف وراء دعم المؤسسة العسكرية لإنهاء مهامه ومن ثم الانتهاء إلى حكومة وحدة وطنية إنهاء الأزمة الليبية”.

وأضاف :”نلتمس العذر لبعض الزملاء وراضون عن جلستي المجلس يومي الاثنين والثلاثاء ومن وضع العصا في الدولاب هم من فتحوا الباب في طرابلس متحملين لمسؤوليتهم أمام الله وأمام الوطن وكانت هناك خيانة عظمى للوطن خاصة للقسم الذي أقسموا عليه”،مشيراً إلى أن المجلس إتخذ قراره وسوف يصدر قرار نهائي بفصلهم وإبعادهم في الجلسة المقبلة.

عضو مجلس النواب قال :”سوف تكون هناك إجراءات حقيقية ملزمة ونافذة في نفس الوقت واللجنة التشريعية تعد قانون لإنهاء عضوية النواب الذين إنشقوا وإنقلبوا عن الوطن وخلال الأيام والساعات المقبلة سترون ما يرضي الشعب الليبي تجاه ناخبيه والكثير من أعضاء مجلس النواب منهم المقاطعين أيضا سوف تتخذ إجراءات رادعة ضدهم وسوف يتم فصلهم ونحن لا نرضى بذلك ولكننا أعطينا الفرصة تلو الأخر والفرص كلها باءت بالفشل وحان الأوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء عضويتهم داخل المجلس”.

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