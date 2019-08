خاص المتوسط/ حنان منير:

أعلن المتحدث باسم عملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، الأربعاء، أنه جارى بسط السيطرة على منطقة السبيعه بالكامل بعد أن قامت قوات عملية بركان الغضب بشن هجوم على ( قوات الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر.

