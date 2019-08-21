بعد واقعة الفيزياء.. «الجربي» يطمئن على خلو امتحانات اليوم من الأخطاء

تابع مدير إدارة المعاهد التقنية العليا، بلقايم الجربي، اليوم الأربعاء، سير الامتحانات النهائية لطلبة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018/2019 بالمعهد العالى للعلوم والتقنية إنجيلة، حيث اطمأن على خلو الامتحان من أية أخطاء، كما حدث أمس في امتحان الفيزياء.

رافق الجربي في جولته الميدانية مدير المعهد ورئيس اللجنة الامتحانية، اللذان أكدا نجاح سير الامتحانات، مؤكدين على «التزام الطلبة بالقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات، وعزمهم على نجاح المشروع الوطني للامتحانات لمواجهة الغش بكافة الطرق»، وفق بيان على صفحة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

واطمأن وفد الهيئة على وضوح ورقة الأسئلة ومناسبتها لمستوى الطلاب ومطابقتها للمنهج.

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وأمس الثلاثاء، شكا طلاب من وجود خطأ في أحد أسئلة امتحان الفيزياء، حيث أكد تقرير مصلحة التفتيش التربوي بخصوص الامتحان، على وجود الخطأ، لتقرر وزارة التعليم منح الطلاب درجة السؤال كاملة لجميع الطلبة.

وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية العامة، الأحد الماضي، 18 أغسطس 2019، بقسميها العلمي والأدبي، وتستمر حتى 29 من الشهر الجاري.

ويؤدي 76443 طالبًا وطالبة امتحانات (الدور الأول) للشهادة الثانوية، بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2018-2019 من جميع المدارس العامة والخاصة على مستوى 65 بلدية أو منطقة تعليمية داخل ليبيا.

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