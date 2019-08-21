امغيب: على المجتمع الدولي سحب الإعتراف بحكومة السراج

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن المجتمع الدولي هو الذي ورط الشعب في حكومة فائز السراج.

امغيب قال في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إن المجتمع الدولي هو المسؤول الأول عن كل الجرائم التي ترتكبها ماوصفها بـ”الحكومة الفاشلة”.

وأشار إلى أن الحكومة مسؤولة عن تردي الوضع المعيشي للمواطن واستقطاب الإرهابيين من سوريا والمرتزقة من افريقيا وتقديم الدعم لهم وإهدار المال العام في دعم المليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس إلى جرائم التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي ودفن المواطنين احياء في مرزق.

كما طالب المجتمع الدولي بتصحيح كل الأخطاء التي ارتكبها بحق الشعب الليبي سريعاً وعلى رأسها سحب الإعتراف الدولي من حكومة السراج ورفع حظر التسليح عن الجيش.

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