بلدي بني وليد يشرع في إزالة عشوائيات طريق المطار

أعلن المجلس البلدي بني وليد، بدء عمليات إزالة العشوائيات الموجودة بطريق المطار والمخالفة لقانون المرور العام والتي تسبب في عرقلة حركة السير.

وأوضح المجلس، أن الخطوة تأتي بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بني وليد ومديرية امن بني وليد ومكتب الامن والسلامة وشركة النظافة، لافتا إلى أنه قام في فترة سابقة بإزالة هذه العشوائيات وتنبيه أصحابها بعدم تواجدهم على الطريق العام.

ونوه المجلس البلدي، إلى أصحاب تلك المخالفات على ضرورة التعاون وعدم تكرار هذه الأفعال والتي تعود بالضرر على المواطن أولاً ونظافة المدينة بالإضافة إلى عرقلة حركة السير.

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