تعليم الوفاق تتخذ مجموعة من القرارات بشأن امتحان مادة الفيزياء لطلبة الشهادة الثانوية

أصدر وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، مجموعة من القرار بشأن امتحان مادة الفيزياء (الميكانيكا) لطلبة الشهادة الثانوية القسم العلمي للعام 2019.

وقال عبدالجليل، أنه واستناداً على تقرير مصلحة التفتيش التربوي بخصوص مادة الفيزياء (الميكانيكا) وعلى الملاحظات الواردة فيه، فأنه تقرر اعطاء درجة السؤال كاملة لجميع الطلبة في هذا السؤال والذي وردت فيه إجابتان صحيحتان، وإعطاء درجة السؤال كاملة لجميع الطلبة في هذا السؤال والذي به غموض في صيغته، وحذف هذا السؤال المنصوص عليه في الفقرة الثالثة ولا يدخل في عملية التصحيح لجميع الطلبة وذلك لعدم وروده في الكتاب المقرر، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لدراسة ما نص عليه التقرير بخصوص ملاحظة عدم كفاية الزمن للإجابة على كل أسئلة الامتحان وسوف يعمل برأيها في ما تقدمه من مقترح بالخصوص.

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