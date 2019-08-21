مصادر للعنوان: مسؤولو مصراتة يتفاوضون مع “ويليامز” التفاوض لإيجاد حل سلمي مع قيادة الجيش

العنوان_مصراتة

ناقش المسؤولون في بلدية مصراتة، خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء، مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز شروطهم للحوار السياسي الذي تأمل البعثة الأممية أن يستأنف بين الأطراف الفاعلة في الأزمة التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة.

وقالت بلدية مصراتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن زيارة وليامز للمدينة «هي الأولى والأهم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى بلدية مصراتة منذ بداية هجوم» القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي.

وأضافت أن وليامز عقدت فور وصولها إلى مصراته اجتماعها الأول بمقر المجلس البلدي في الجزيرة ضمن سلسلة اللقاءات التي تستهدف إجراءها داخل البلدية على مدار يومين متتاليين. مشيرة إلى أن اللقاء الأول حضره عضو المجلس الأعلى للدولة عمر أبوليفة فيما «اعتذر بقية ممثلي المدينة بالبرلمان والمجلس الأعلى للدولة عن الحضور لارتباطات مسبقة».

وقالت مصادر خاصة للعنوان إن ستيفاني وليامز استلمت طلب من أعيان مصراته ومجلسها البلدي لمحاولة ايجاد حل مع الجيش الوطني وتجنيب المدينة مواجهات محتملة مستقبلاً و أن استيفاني تواصلت مع القيادة العامة بالخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية