«الدغاري» يدعو النواب المقاطعين لحضور الجلسات

أعرب عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، عن أمله في أن يستمر النواب في حضور الجلسات بجدية الحضور الذي حدث بجلستي الإثنين والثلاثاء، داعيا الأعضاء المنقطعون للحضور بحيث تفتح “صفحة جديدة” لعودة نشاط المجلس لإصدار تشريعات وقرارات تهم الوطن.

ووصف الدغاري اختفاء النائبة سهام سيرقيوة، بـ”الجريمة” التي يعاقب عليها القانون، معتبرًا أن ما حدث اختراقا للدستور وللحصانة التي يعطيها المجلس لأعضائه، وأن النائب حر فيما يقول ولا يعاقب على رأيه بهذا الشكل، مؤكدا أنها بعضويتها في المجلس، تصبح عضو بالقيادة العليا للدولة، وما حدث لها يعتبر اعتداءًا على المجلس، وهو أمر “مخجل”.

وأضاف “نحن نسعى من خلال المجلس لحث عقيلة صالح، لبذل مساعيه للكشف عن النائبة، لأن اختفائها بهذا الشكل يستحق مساءلة الدولة والحكومة بالكامل، خاصة أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية غائبة تماما عن هذا الأمر”.

