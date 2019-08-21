الثني يتابع مشاريع الحكومة المؤقتة في بلديات النواحي الأربعة

استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس النواب عن النواحي الأربعة علي المجدوب، والصادق ادريس.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، بحث المشاكل والمختنقات التي تمر بها البلديات الخمس المكونة للنواحي ومختنقات هذه البلديات في كل من المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات.

وأصدر الثني، خلال اللقاء تعليماته بدعم المخابز بتلك المناطق لحلحلة أزمة رغيف الخبز، كما طالب بموافاة رئاسة الوزراء بمقايسات تقديرية لكافة المشاريع في البلديات وإحالتها لمجلس الوزراء قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا