المتوسط:

تركز الاجتماع الذي عقده وزير المالية المفوض فرج بو مطاري، صباح اليوم الأربعاء، بديوان وزارة المالية مع وزير الداخلية المفوض لحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، مناقشة العراقيل الداخلية التي تواجه وزارة المالية ومحاولة إيجاد الحلول الناجحة لها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إذ حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن ومدير إدارة الشؤون المالية والمراقب المالي بوزارة الداخلية ومدير أمن سرت ووكيل وزارة المالية وعدد من مدراء الادارات ورؤوساء مكاتب وزارة المالية.

The post اجتماع وزير «داخلية الوفاق» مع وزير المالية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية