للمرة الثالثة خلال أسبوع.. الاعتداء على مستشفى الجلاء في بنغازي

وقعت مشاجرة داخل قسم الجراحة “أ” بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، والمخصص لجرحى الجيش، بسبب مضايقة مرافق للتمريض المتواجد بالقسم، لتحدث مشاجرة، ما أدى إلى مغادرة التمريض للقسم وتلف الكاميرا الموجودة بممر القسم.

وأوضح المكتب الإعلامي لإدارة المستشفى، في بيان على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أن هذا الاعتداء يعد الثالث خلال أسبوع، دون أي استجابة للأجهزة الأمنية .

وتعرض مستشفى الجلاء ببنغازي، لحادثة إطلاق نار خلال شهر ديسمبر العام الماضي، ما أدى إلى ترويع المرضى والعاملين، وإحداث أضرار بمبنى المستشفى

وأوضحت المستشفى أن تكرر الاعتداءات قد يؤدي إلى توقف هذا المرفق المهم عن العمل ونقل المرضى إلى المستشفيات المجاورة، إضافة إلى حرمان آلاف الأشخاص من الخدمات الصحية.

