برلماني: المجتمع الدولي مسؤول عن كل الجرائم التي ترتكبها الوفاق

حمل عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، المجتمع الدولي مسؤولية كل “الجرائم” التي ترتكبها حكومة الوفاق، معتبرا أن المجتمع الدولي هو من “ورط الليبيين” في هذه الحكومة.

وطالب امغيب، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الأربعاء، المجتمع الدولي بالتحرك سريعا لتصحيح كل الأخطاء التي ارتكبها بحق الشعب الليبي وعلى رأسها سحب الاعتراف الدولي من حكومة السراج ورفع حظر التسليح عن “الجيش”.

واعتبر امغيب، أن حكومة الوفاق، هيَّ المسؤولة عن تردي الوضع المعيشي للمواطن، متهما إياها باستقطاب الإرهابيين من سوريا والمرتزقة من أفريقيا وتقديم الدعم لهم وهدر المال العام في دعم المليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس، إلى جانب جرائم التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي ودفن المواطنين أحياء في مرزق، واصفا حكومة الوفاق بالحكومة “الفاشلة”.

