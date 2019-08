«مالية الوفاق» تستعرض الموضوعات المتعلقة بأحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي

المتوسط:

عقد صباح اليوم الأربعاء، وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق اجتماعاً مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية لبحث الموضوعات المتعلقة بأحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة المالية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، ” فيسبوك” أن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان وزارة المالية استعرض عدد من الموضوعات المتعلقة بأحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي ومعايير اختيار المراقبين الماليين ومساعديهم بالداخل والخارج.

وتناول الاجتماع أيضا بحث إطار التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة في برامج التدريب ورفع الكفاءة للموظفين المعنيين بالعمل المالي والرقابي لضمان تحقيق الإنفاق الحكومي لمستهدفاته المنشودة وفقاً للترتيبات المالية المقررة.

