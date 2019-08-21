إزالة عشوائيات طريق المطار بمدينة بني وليد

قام اليوم جهاز الحرس البلدي بني وليد و مديرية امن بني وليد ومكتب الامن والسلامة وشركة النظافة بإزالة العشوائيات الموجودة بطريق المطار بمدينة بني وليد والمخالفة لقانون المرور العام والتي تسبب في عرقلة حركة السير.

يذكر أن المجلس البلدي بني وليد قام في فترة سابقة بإزالة هذه العشوائيات وتنبيه أصحابها بعدم تواجدهم على الطريق العام.

ونوه بلدي بني وليد الى أصحاب تلك المخالفات على ضرورة التعاون وعدم تكرار هذه الأفعال والتي تعود بالضرر على المواطن أولاً ونظافة المدينة بالإضافة إلى عرقلة حركة السير.

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