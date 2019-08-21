بلدية سرت تبحث حل مشاكل المصارف التجارية

تواصل بلدية سرت متابعة عمل المصارف التجارية من حيث سبل توفير السيولة والخدمات، والوقوف على العراقيل والاحتياجات التي تواجههم.

ولهذا الهدف، قام عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار إبراهيم مليطان، يرافقه رئيس لجنة التواصل الاجتماعي بالبلدية سالم الهادي ومدير مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية محمد الاميل بزيارة متابعة لفرع مصرف الجمهورية سرت.

وقالت البلدية في بيان إن الزيارة تخللها عقد اجتماع مع مدير المصرف صالح عبدالحفيظ الذي قدم في مستهل اللقاء شرحا وافيا حول ما قدمه المصرف لزبائنه خلال فترة أيام قبل عيد الأضحى، وأرقام قيم السيولة التي وزعت من خلال إيرادات أرباب الأسر والتي وصل سقف السحب فيها ألف دينار.

وقال الاميل إن الاجتماع ناقش مشاكل المصرف المتمثلة في القيم التقديرية المحالة من مصرف ليبيا المركزي وإدارة فروع المصرف وعدم استيفائها لمستحقات زبائن المصرف، مشيرا إلى أن عدد الحسابات الجارية التي تعمل بالمصرف قرابة 16 ألف حساب.

ومن جهته أكد عضو المجلس البلدي سرت إبراهيم مليطان تفهمه لظروف المصرف والمعاناة التي أثرت على المواطن، وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي لرفع مخصصات للسيولة للمدينة.

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