أصدر اليوم رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله القرار رقم 78 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز .

بحيث يعاد تشكيل مجلس إدارة الشركة والذي جاء حسب القرار:

1. شعبان يوسف بسيبسو ( رئيساً )

2. عبدالرزاق حسن زريبة ( عضواً)

3. محمد حميدة عوض ( عضواً )

4. احمد عبد الله سليمان ( عضواً )

5. فرج حماد الفرجاني ( عضواً )

وتأتي هذه التغييرات والتي طالت الأعضاء السابقين من اجل الاسراع في عملية إعادة تشغيل المجمع الصناعي للشركة،ويذكر أن رئيس مجلس إدارة الشركة تم إعادة تسميته لفترة ثانية جديدة.

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