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دورة تدريبية لمنتسبي شرطة بنغازي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت داخل معهد تدريب الشرطة في مدينة بنغازي الدورة التدريبية لأفراد الشرطة الجدد الذين سينتسبون لمديرية أمن بنغازي في الفترة القادمة.

وتستهدف الدورة التدريبية بحسب وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، ما يقرب ألف عضو جديد سيتدربون على أسس العمل الشرطي لتعزيز جهد مديرية الأمن في ضبط الشارع العام.

وكانت مديرية أمن بنغازي قد وضعت خططاً لتأمين المدينة من الخروقات آخرها حوادث القتل الغامضة التي تعمل الداخلية على كشف ملابساتها كما ذكر الوزير إبراهيم بوشناف.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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