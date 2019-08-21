دورة تدريبية لمنتسبي شرطة بنغازي

بدأت داخل معهد تدريب الشرطة في مدينة بنغازي الدورة التدريبية لأفراد الشرطة الجدد الذين سينتسبون لمديرية أمن بنغازي في الفترة القادمة.

وتستهدف الدورة التدريبية بحسب وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، ما يقرب ألف عضو جديد سيتدربون على أسس العمل الشرطي لتعزيز جهد مديرية الأمن في ضبط الشارع العام.

وكانت مديرية أمن بنغازي قد وضعت خططاً لتأمين المدينة من الخروقات آخرها حوادث القتل الغامضة التي تعمل الداخلية على كشف ملابساتها كما ذكر الوزير إبراهيم بوشناف.

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