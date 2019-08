“سلامة”: الحل العسكري للأزمة الليبية وهم مكلف

المتوسط:

أعلن مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أن الأمم المتحدة «تقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات الليبية».

وجدد سلامة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية والترويج التجاري المالطي، كارميلو أبيلا التأكيد على ضرورة العودة للمفاوضات واستئناف العملية السياسية بين الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية، معتبرًا أن الحل العسكري للأزمة «وهم مكلف».

وقال سلامة، «إن لدى مالطا دورًا خاصًّا في لفت انتباه دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى ما يحدث في ليبيا»، والمخاطر التي قد تنتج عن استمرار الأزمة هناك.

وتابع سلامة: «أعرف أنه يمكننا الاعتماد على مالطا كدولة، وهي على استعداد للمساعدة، وعقد اجتماعات، كما تستطيع أن تذكر الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي بضرورة توحيد الموقف بشأن الأزمة التي تمر بها ليبيا».

