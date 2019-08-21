صحة المؤقتة تبحث معوقات عمل جهاز الاسعاف والطوارئ

عقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جهاز الاسعاف والطوارئ، لمناقشة معوقات سير العمل واحتياجات الجهاز.

واستعرض المجتمعون جملة من المواضيع أهمها خطة عمل الجهاز بالمنطقة الغربية والجنوبية وآلية نقل المرضي والجرحى والمصابين خلف القوات المسلحة في محاربة الإرهاب بالعاصمة طرابلس والعصابات الإجرامية ببلدية مرزق من وإلى المستشفيات والمراكز التخصصية عن طريق البر او التي تستدعي نقلها عن طريق الاسعاف الطائر الي داخل وخارج ليبيا.

كما شدد وزير الصحة خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في تسوية أوضاع سائقين من رجال الاسعاف والطوارئ الذين وافتهم المنية أثناء تأدية مهام عملهم باعتبارهم شهداء الواجب وتشيد بجهودهم المخلصة في أداء واجبهم النبيل طيلة فترة عملهم وشكلوا بتضحياتهم أيقونة العمل الإنساني خلال مسيراتهم المهنية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا