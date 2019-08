الجيش يعلن صد هجوم لقوات الوفاق على السبعية

المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات الجيش، تكبد قوات الوفاق لخسائر بشرية كبيرة وأخرى في العتاد بمنطقة السبيعة بعد محاولاتهم التقدم والهجوم على تمركزات الوحدات العسكرية.

وأكدت الغرفة في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” تدمير تمركزات قوات الوفاق وضرب تحصيناتهم في الخطوط الأمامية بمحور العزيزية؛ مشيرةً إلى اندلاع حالة من الفوضى والهلع في صفوف مجموعات الوفاق .

وأفادت الغرفة، بأنَّ القوات الجوية تشن غارات وتقوم بدك مواقع العدو بضربات دقيقة.

وكان المتحدث باسم عملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، أعلن في تصريح خاص لـ «المتوسط»، الأربعاء، أنه جارى بسط السيطرة على منطقة السبيعه بالكامل بعد أن قامت قوات عملية بركان الغضب بشن هجوم على ( قوات الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر.

