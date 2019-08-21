برنامج “تمكين” يسعى لتسليح الشباب الليبي بالخبرات العلمية

في وسيلة للتعرف على قدرات الشباب الليبي المتميز بمختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية، أعلنت “OLAEnergy” عن إطلاق برنامجها التدريبي الذي يحمل اسم “تمكين” الذي سيبدأ في خريف 2019، ويسعى بدوره لتزويد المتدربين بالخبرات العملية القيمة.

ويستقطب البرنامج في مرحلته الأولى من 10 – 20 متدربا على مدى 5 سنوات، حيث يتم ربط كل متدرب بأحد موظفي “OLA Energy” في مختلف الإدارات التابعة للشركة، بهدف تنمية المهارات المهنية لهم وتأهيلهم لقيادة المستقبل في سوق العمل الليبي.

ويحق لكل مواطن ليبي حاصل على شهادة جامعية ويمتلك خبرة سابقة في العمل على أن لا يتجاوز عمره 30 سنة لحملة درجة البكالوريوس /الليسانس، و32 سنة لحملة درجة الماجستير التقديم للبرنامج، كما يجب على المتقدم أن يجيد اللغة العربية كتابة ومحادثة، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

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