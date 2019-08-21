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مرزق تحت ويلات الحرق والنهب

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ما تزال الأوضاع في مدينة مرزق سيئة بعد إعلانها مدينة منكوبة من قبل مجلس النواب، ومنطقة عسكرية من قبل القيادة العامة للجيش الوطني.

وأفاد مصدر خاص لـ218 مساء اليوم الأربعاء، باستمرار عمليات الحرق والنهب لممتلكات وبيوت المواطنين من قبل المجموعات التشادية ومن معها من المكونات المحلية بعد مغادرة معظم السكان باتجاه وادي عتبه ومناطق أخرى.

وذكر المصدر أن أملاك المواطنين في أحياء الفاتح والمقريف وبندلواح والبحريات والقروض صارت مستباحة للمجموعة الموجودة في المدينة مع استمرار العمليات الانتقامية المتمثلة في حرق البيوت.

وكان عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، اتهم حكومة الوفاق بتمويل ودعم عصابات إرهابية بينها عناصر تشادية الأصل، تشن هجوماً مُسلحاً على المدينة منذ نحو أسبوعين، أسفر عن تهجير مئات السُكان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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