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قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة بمحور اسبيعة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد محور اسبيعة منذ صباح اليوم حتى العصر اشتباكات هي الأعنف منذ قرابة الشهر بين وحدات من الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في محاور المنطقة الغربية.

وذكرت مصادر عسكرية أن تعزيزات وصلت إلى وحدات الجيش التي كانت قد تراجعت من بعض الأجزاء داخل المنطقة منها معهد الطيران الذي دخلته تشكيلات الوفاق قبل أن تسترجعه الوحدات المسلحة لاحقاً.

كما بينت الأخبار الواردة من هناك وقوع حوالي 7 قتلى من التشكيلات المسلحة في انتظار الكشف عن الحصيلة النهائية من قبل الأجهزة الطبية.

وكانت أخبار متداولة قد أشارت إلى أن التشكيلات المسلحة كانت تتجهز لهذا الهجوم على المنطقة منذ قرابة 10 أيام، كما أشارت أخبار أخرى إلى أن هذا الهجوم يندرج في إطار ما سمتها التشكيلات المسلحة المرحلة الثانية من المعارك.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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