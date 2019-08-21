باشاغا وبومطاري يبحثان حلولا للعراقيل الداخلية بوزارة المالية

عقد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا مع المفوض بوزارة المالية فرج بومطاري «لمناقشة العراقيل الداخلية التي تواجه وزارة المالية ومحاولة إيجاد الحلول الناجحة لها»، وفق ما نشرته وزارة الداخلية.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان وزارة المالية في العاصمة طرابلس وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن ومدير إدارة الشؤون المالية والمراقب المالي بوزارة الداخلية ومدير أمن سرت، ووكيل وزارة المالية وعدد من مديري الإدارات ورؤوساء مكاتب وزارة المالية.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا