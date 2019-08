سياسي يدين قتل أبو عميد ويطالب الجيش بالتحقيق في هذا العمل الإرهابي

خاص المتوسط/ حنان منير

أدان السياسي الليبي، حاتم الكليم، يد الإرهاب الذي طال آمر سرية المساندة التابعة للواء 12 مجحفل خالد رمضان ابوعميد وهو يقاتل في صفوف الجيش بمنطقة الهيرة.

وطالب الكليم، في تصريح خاص لـ” المتوسط” الجيش، بفتح تحقيق في القضية.

وقال الكليم، “إن أسم خالد رمضان أبوعميد، ” سيخلد باسم فدائي آخر من أبناء ورشفانة”، مشيرا إلى أنه أطلق شرارة المقاومة المسلحة ضد الإرهاب والمليشيات مع بداية ٢٠١٢.

وذكر الكليم، بأنه تمت تصفية عائلة أبوعميد بدماء باردة في شهر رمضان المبارك ٢٠١٢،

وأضاف الكليم، أن “اليوم تمتد أيادي الغدر الجبانة إلى البطل خالد أبو عميد لإطفاء شمعة أوقدها وأشعلها بوقود من دماء مئات الشباب الشجعان، ولزرع فتنة بين أبناء القبيلة المجاهدة.

وختم تصريحه، ” لا تحزن يارفيقي

