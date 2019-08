خاص المتوسط/ حنان منير

أكد عضو مجلس النواب، مفتاح الشاعري، أن البعثة الأممية لا تملك أي حلول في ليبيا.

وقال الشاعري، في تصريح خاص لـ” المتوسط” ” إن ” البعثة الأممية ليس لديها حلول والحل النهائي بيد الليبيين فقط”

ودعا عضو مجلس النواب المواطنين إلى التكاتف والعمل على المصالحة الوطنية للوصول بالبلاد إلى الاستقرار والخروج من النفق المظلم.

