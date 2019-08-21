دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع مشاريع الحكومة في بلديات النواحي الأربعة

قرنادة 21 أغسطس 2019 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة السادة أعضاء مجلس النواب عن النواحي الأربعة السيد علي المجدوب، والسيد الصادق ادريس.

وبحث دولته مع السادة النواب المشاكل والمختنقات التي تمر بها البلديات الخمس المكونة للنواحي وذلك خلال اجتماع حضره مدير إدارة المتابعة و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس.

وتضم النواحي الأربعة بلديات قصر بن غشير، والعواتة، وسوق الخميس امسيحل، والسبيعة، وسيدي السايح.

وناقش الاجتماع مشاكل ومختنقات هذه البلديات في كل من المياه و الكهرباء وغيرها من الخدمات.

وأصدر دولة رئيس مجلس الوزراء تعليماته بدعم المخابز بتلك المناطق لحلحلة أزمة رغيف الخبز.

وطلب دولة الرئيس موافاة رئاسة الوزراء بمقايسات تقديرية لكافة المشاريع في البلديات وإحالتها لمجلس الوزراء قبل نهاية شهر أغسطس الجاري. (وال – قرنادة)

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