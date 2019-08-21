المسماري يدعو أهالي ترهونة وورشفانة والنواحي الأربعة بعدم الانجرار وراء الفتن

أعلن الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، عن تمكنت قوات الجيش الليبي من طرد المجموعات الإرهابية من منطقة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس، مؤكدا أن معركة الجيش في طرابلس هي معركة كبيرة لأنها ضد الإرهاب والدول التي تقف خلفه.

وأكد المسماري، خلال المؤتمر الصحفي لليوم الأربعاء، أن هناك عصابات إجرامية المدعومة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تعمل على إدارة عمليات الهجرة غير الشرعية في الصحراء وتسيطر على مناجم الذهب في الجنوب الليبي، قائلا “أحد أعضاء مجلس النواب المقاطعين يقود مجموعات إرهابية في مرزق، كما تم ترحيل الآلاف من أهالي المدينة وسرقة منازلهم”.

وجدد المسماري، دعوته إلى الشباب الليبي في طرابلس وكل المناطق الليبية إلى ترك السلاح والاصطفاف مع الوطن، قائلا “لدينا ملفات ومنظومة كاملة لمتابعة الإرهابيين في ليبيا”.

وحذر المسماري، من استخدام الإخوان لصفحات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم المدن والمكونات والقبائل لبث الفتنة بين أبناء الشعب الليبي، مشيرا إلى أن المجموعات الإرهابية تستخدم قنوات إعلامية عديدة مدعومة من قطر وتركيا لنشر أكاذيبها.

كما دعا الناطق باسم الجيش الليبي، أهالي مدن ورشفانة وترهونة والنواحي الأربعة بأن يثقوا في القوات المسلحة وألا ينجروا وراء الفتن التي يبثها الإخوان.

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