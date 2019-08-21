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انطلاق الدورة التدريبية لمنتسبي شرطة بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 21 أغسطس 2019 (وال) –  انطلقت صباح اليوم الثلاثاء داخل معهد تدريب الشرطة في مدينة بنغازي الدورة التدريبية لأفراد الشرطة الجدد الذين سينتسبون لمديرية أمن بنغازي في الفترة القادمة.

وتستهدف الدورة التدريبية بحسب وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، ما يقرب ألف عضو جديد سيتدربون على أسس العمل الشرطي لتعزيز جهد مديرية الأمن في ضبط الشارع العام.

وكانت مديرية أمن بنغازي قد وضعت خططاً لتأمين المدينة من الخروقات التي تعمل الداخلية على كشف ملابساتها كما ذكر معالي الوزير إبراهيم بوشناف. (وال – بنغازي) ع ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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