امغيب: المجتمع الدولي مسؤول عن كل الجرائم التي ترتكبها حكومة الوفاق

حمل عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، المجتمع الدولي مسؤولية كل الجرائم التي ترتكبها حكومة الوفاق، معتبرا أن المجتمع الدولي هو من ورط الليبيين في هذه الحكومة التي وصفها بالفاشلة.

امغيب طالب في تدوينة له عبر صفحته في موقع الفيسبوك ،اليوم، المجتمع الدولي بالتحرك سريعا لتصحيح كل الأخطاء التي ارتكبها بحق الشعب الليبي وعلى رأسها سحب الاعتراف الدولي من حكومة السراج، ورفع حظر التسليح عن الجيش.

واعتبر امغيب، أن حكومة الوفاق، هي المسؤولة عن تردي الوضع المعيشي للمواطن، متهما إياها باستقطاب الإرهابيين من سوريا والمرتزقة من أفريقيا وتقديم الدعم لهم وهدر المال العام في دعم المليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس، إلى جانب جرائم التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي ودفن المواطنين أحياء في مرزق.

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