الزبيدي: طائرات إسرائيلية لدعم الميلشيات ضد الجيش

علق المحلل السياسي الليبي، الدكتور محمد الزبيدي، على حملات الجيش المستمرة لتطهير ليبيا من الإرهاب، قائلا إن هناك معلومات عن وجود 3 طائرات إسرائيلية لدعم الميشليشات ضد الجيش، مشيرا إلى أن الجيش نجح في إسقاط طائرتان منهم وتبقت طائرة، وهذا وفقا لاعتراف صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن الطائرات الإسرائيلية من نوع “أوربيتر”، مؤكداً أن الجيش الليبي يستهدف كل التمركزات التي توجد بها هذه الطائرات التي فتكت بالمدنيين أكثر من القوات العسكرية.

