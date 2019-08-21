بعد دفع تكاليف صيانتها.. وكيل صحة الوفاق يستقبل طائرة الإسعاف الطائر

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، محمد هيثم عيسى، اليوم الأربعاء، فريق الإسعاف الطائر، بعد وصوله عصر اليوم إلى مطار معيتيقة على متن الطائرة “cessna citation 560xl”، إحدى طائرات أسطول الإسعاف الطائر، التي غادرت مطار “لوكا” الدولي بمالطا بعد دفع تكاليف صيانتها.

وذكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، في بيان لها أن الطائرة الأمريكية “cessna citation 560xl”، المملوكة لجهاز الإسعاف الطائر، توقفت عن الخدمة عام 2014م، لحاجتها إلى الصيانة الدورية، موضحة أنه لم يتم دفع تكاليف صيانتها منذ 5 أعوام، وأن “سيسنا” تُعد من أحدث الطائرات الأمريكية المتطورة التي يستخدمها جهاز الإسعاف الطائر في نقل المرضى والمصابين لمختلف دول العالم.

وتابعت أن مساعد مدير العمليات بالجهاز، الكابتن أشرف أحمد، أكد أن انضمام “سيسنا” لأسطول الجهاز سيساعد كثيرًا في سرعة نقل المرضى والمصابين خصوصًا أثناء الحروب والأحداث الطارئة.

وتابع أن مدير عام جهاز الإسعاف الطائر الكابتن، فتحي ناجي، والذي قاد “سيسنا” من “لوكا” إلى “معيتيقة”، أثنى على جهود وكيل عام وزارة الصحة، محمد هيثم عيسى، بشأن التدخل لحل العقبات التي واجهت تسديد الديون المستحقة لصالح شركات التأمين وتنفيذ أعمال صيانة للطائرات وتدريب الكوادر العاملة بالجهاز بعد تأخر تسييل الميزانية العامة له.

يذكر أن جهاز الإسعاف الطائر أنشيء عام 1979م، كجهاز متقدم ومتخصص في مجال الإسعاف والإخلاء، ويتميز العاملون به بإلمامهم التام بالإجراءات المحلية والدولية وخصوصية كل مطار، وتقديمهم الدعم الكامل والشامل وبأعلى معايير الجودة العالمية.

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