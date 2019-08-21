مُطالبة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب.. خارجية المؤقتة تؤكد دعمها الجهود الدولية المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالحكومة المؤقتة، دعمها الكامل لضحايا الإرهاب العالمي والتطرف الديني، مؤكدة تقديرها جهود الناجين من العمليات الإرهابية وصمودهم وسعيهم لنيل حقوقهم وكفاحهم من أجل الحصول على الدعم والتأمين لسلامتهم الجسدية وحرياتهم الرئيسية وحقوقهم الأساسية في الحياة، كما أنها تقدر معاناتهم الأليمة جراء هذا الإجرام والإرهاب والتطرف.

وأكدت وزارة خارجية المؤقتة، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، دعمها لكل الجهود الدولية المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية، وبما يضمن السيادة الوطنية للدولة والتزامها التام بتنفيذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب، باعتبارها أعمال تكميلية في تعزيز حقوق الإنسان، وحمايتها والعمل على تنفيذ الإجراءات ذات الصلة بما يضمن القضاء على ظاهرة الإرهاب التي تستهدف الأمن والسلم الدوليين.

وشددت الوزارة على ضرورة الحساب العاجل والعادل للإرهابيين، ولكل الدول الداعمة له، والتي فتحت خزائنها للإرهابيين والميليشيات ذات الإيدلوجية الإجرامية بالتمويل والتسليح، أو توفير ملاذات آمنة والمنابر الإعلامية لنشر التطرف والإرهاب، داعية المجتمع الدولي، ودول العالم إلى دعم المواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية لمنع الأعمال الإرهابية، وإلى اتخاذ كافة التدابير لتعزيز حقوق أهالي ضحايا الإرهاب بالوقاية والمساعدة والتوعية، ومنحهم فرصة للتعافي وتشجيعهم وشكرهم على صمودهم ضد الإرهاب.

وفي ختام بيانها، جددت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، دعمها لقوات الجيش الوطني، في حربها الشاملة على الإرهاب الداخلي، والعابر للحدود وضد الميليشيات المسلحة، وتجفيف منابع تمويلها بكل حزم وقوة، مؤكدة انحيازها للوطن ولحماية حق الإنسان في العيش في وطن آمن، يخلو من مظاهر الإرهاب والتطرف.

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