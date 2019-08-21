رئيس الحكومة المؤقتة يعلن عن إنشاء مدينة طبية متكاملة في مدينة طرابلس

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني عن إنشاء مدينة طبية متكاملة في مدينة طرابلس، ضمن خطة توطين الخدمات الطبية في ليبيا، وتقليل الاستنزاف المستمر لموارد الدولة في الخارج.

وقالت الحكومة المؤقتة في منشور لها إن المشروع يأتي استجابة لمقترح تقدم به اثنان وسبعون نائبا في مجلس النواب، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة أذن في البدء بالإجراءات والدراسات لإنشاء الإضافات في مصنع التبغ بطرابلس، وداخل محيطه على مساحة عشرة هكتارات.

وفي سياق متصل قرر رئيس الحكومة المؤقتة إنشاء مستشفى الساحل والجبل المركزي، لخدمة المنطقة الممتدة من الزاوية إلى زوارة ومن نالوت إلى غريان، حيث سيكون موقعه في منطقة قصر الحاج كمستشفى مركزي متكامل يخدم المنطقة الغربية.

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