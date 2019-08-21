صوان: مصراتة وحدها لا تقرر “استبعاد حفتر”

قال الأكاديمي والمهتم بالشأن العام من مصراتة الدكتور علي صوان، إن نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز التقت خلال زيارتها إلى مصراتة، فعاليات نسائية وبعض قادة المحاور.

وأضاف صوان لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، أن وليامز قالت إن الأمم المتحدة أخطأت عندما اقتصرت لقاءاتها على السياسيين فقط، متوقعا أن تتجه الأمم المتحدة الآن لمعرفة الرأي العام لكل أطياف الشعب الليبي.

وبشأن اشتراط المجلس البلدي مصراتة خلال لقائه وليامز أن يوقف الجيش الوطني عملياته العسكرية في طرابلس ويعود من حيث أتى، واستبعاد المشير حفتر، أشار صوان إلى أنه لا يوجد أي طرف في مصراتة يستطيع وضع شروط الحوار بالكامل، مؤكدا أن مسألة وجود المشير حفتر في المفاوضات من عدمه لا يقع بيد مصراتة وحدها.

وذكر صوان أن ليبيا أنشئت بقرار من الأمم المتحدة ولم يكن لديها جيش قوي، مبينا أن القول إن الجيش ينشئ دولة “غير صحيح” حتى وإن حدث في بعض الدول ولكن الدولة هي التي تبني جيشا.

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