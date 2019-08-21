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صوان: مصراتة وحدها لا تقرر “استبعاد حفتر”

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الأكاديمي والمهتم بالشأن العام من مصراتة الدكتور علي صوان، إن نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز التقت خلال زيارتها إلى مصراتة، فعاليات نسائية وبعض قادة المحاور.

وأضاف صوان لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، أن وليامز قالت إن الأمم المتحدة أخطأت عندما اقتصرت لقاءاتها على السياسيين فقط، متوقعا أن تتجه الأمم المتحدة الآن لمعرفة الرأي العام لكل أطياف الشعب الليبي.

وبشأن اشتراط المجلس البلدي مصراتة خلال لقائه وليامز أن يوقف الجيش الوطني عملياته العسكرية في طرابلس ويعود من حيث أتى، واستبعاد المشير حفتر، أشار صوان إلى أنه لا يوجد أي طرف في مصراتة يستطيع وضع شروط الحوار بالكامل، مؤكدا أن مسألة وجود المشير حفتر في المفاوضات من عدمه لا يقع بيد مصراتة وحدها.

وذكر صوان أن ليبيا أنشئت بقرار من الأمم المتحدة ولم يكن لديها جيش قوي، مبينا أن القول إن الجيش ينشئ دولة “غير صحيح” حتى وإن حدث في بعض الدول ولكن الدولة هي التي تبني جيشا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ياخيبتكم يا مصاريت مرشدكم يتبرأ منكم …زلزال فى صفوف الخوان بعد تصريحات مرشدهم ابراهيم منير الذى يعيش فى لندن للاخوان فى قناة الجزيرة بانه لا احد اجبرهم على ما فعلوه وادى بهم للسجون مما اغضب الخوان اين السمع والطاعة العمياء لقد كانت قياداتهم تتعامل معهم كالقطيع والان تتبرأ منهم وما فعله هذا الشيطان ابراهيم منير مع اتباعه من الخوان ينطبق عليه قوله تعالى : كمثل الشيطان اذا قال للانسان اكفر فلما كفر قال انى برئ منك انى أخاف الله رب العالمين.فكان عاقبتهما انهما فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين

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