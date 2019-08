الخليج للنفط تعقد احتماعا مع غرفة التجارة والصناعة

عقد صباح اليوم بمقر شركة الخليج العربي للنفط ببنغازي اجتماع موسع جمع رئيس مجلس الإدارة محمد بن شتوان وكلا من رئيس مجلس التحكيم والتوفيق نجيب البرعصي وعضو مجلس التحكيم والتوفيق التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي صلاح العمروني. وناقش الاجتماع قرار مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي رقم ثمانية لهذا العام، بشأن تفعيل مجلس التحكيم والتوفيق، واستعراض أهداف واختصاصات مجالس التحكيم والتوفيق وأهدافها في مجال فض المنازعات التجارية المحلية والدولية.

