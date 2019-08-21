المسماري: مفتي “جبهة النصرة” المحرض ضد الجيش مرتبط بقطر وبـ “يوسف القرضاوي”

بنغازي-العنوان

قال المتحدث باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، أن مفتي جبهة النصرة عبدالله المحيسني الذي حرض ضد الجيش ظهر على قناة الجزيرة في قطر، وهو يرتبط مع يوسف القرضاوي من خلال ما يسمى بهيأة علماء المسلمين.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، في بنغازي، أن قطر هي القاعدة الرئيسية لانطلاق الإرهاب إلى ليبيا وإلى كل الدول التي شهدت عمليات إرهابية.

وأضاف المسماري “نحن سنظل نتساءل لصالح من تقوم قطر بهذه الأعمال الخبيثة؟! من خلال تجنيدها للمجرمين لتحقيق مآرب لدول ومخابرات أخرى”.

وأوضح المسماري بأن الجيش لا زال يراقب ويستطلع حول المجموعات الإرهابية في الداخل والخارج، وأن لديه ملفات ومنظومة كاملة لمتابعة الإرهابيين.

وقال المسماري أن الجيش أعلن صباح اليوم استشهاد أحد أبناء مدينة ورشفانة التابع للجيش وهو الشهيد خالد أبوعميد.

ودعا المسماري المواطنين في ورشفانة وترهونة والنواحي الأربعة أن يثقوا في القوات المسلحة وألا ينجروا وراء الفتن التي يبثها الإخوان، مؤكدا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم معرفة المجرمين.

وأوضح المسماري بأن المعركة التي يخوضها الجيش كبيرة لأنها ضد الإرهاب والدول التي تقف خلفه.

ودعا المسماري في ختام المؤتمر الصحفي المواطنين إلى تسجيل سياراتهم وتركيب اللوحات المعدنية وإزالة الزجاج المعتم والتعاون مع رجال الشرطة والأمن.

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