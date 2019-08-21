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خبير أمن قومي ليبي: بعض الدول الإقليمية ساعدت حكومة السراج على نشر الفوضى

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

قال رمزى الرميح، مستشار المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومي، إن هناك بعض الدول الإقليمية التي ساعدت حكومة السراج على نشر الفوضى ودعم الميليشات في ليبيا.

وأضاف رمزي الرميح، خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية«أكسترا نيوز» ، أن القيادة العامة الليبية قامت باستدراج العدو من خارج مخارج طرابلس ولكن مستودعات سلاح المليشيات والطائرات بدون طيار المدعومة من بعض الدول الداعمة لحكومة السراج، موضحا أن استهداف ميناء “زوار” لأنه مهبط العناصر الإرهابية والدعم الخارجي وهناك إصرار علي تطهير الأراضي الليبية بالكامل من أيدي الدواعش والمرتزقة والدول الداعمة لهم .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • هم يضحك ويهم يبكى.بعد ان راينا المشهد الظلامى لمفتى جبهة النصرة وهة يصطحب شاب صغير حاهل بدينه ويعده بالحور العين فى الجنة اذا فجر نفسه فيما من يكفرهم من المسلمين الم يسال نفسه لماذا لا يذهب هو ليفجر نفسه ويقابل الحور العين فى الجنة بدلا من حوريات الدنيا التى تنتزره بعد ان يخدع هذا الساذج ويقبض الثمن من قطر الصهيونية وانظر الى المشهد الاخر المفرح الذى كنا نرى المغنى اسماعيل شبانة وهو يصطحب ابنه الطفل الصغير فى المزرعة ويغنى له انا عايزك تكبر ياولدى واشوفك بتعمر فيها وتزرع ورد فى صحاريها وتبنى مصانع ياولدى هذا هو الاسلام الصحيح وليس من يدعوا الى سفك الدماء والاعتداء على الاخرين قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان .والله لا يحب كل خوان كفور مثل هذا المجرم مفتى النصرة الخارج عن الاسلام ويدفع شاب صغير جاهل ويكذب عليه ويعده بالحور العين فى الجنة رغم انه يعمل لصالح اسرائيل عن طريق قطر ولا يستطيع ان يطلق رصاصة واحدة ضد اسرائيل العدو الاول للمسلمين بل على العكس يعمل لحسابها ويعد بالجنة على طريقة المنافق ابوعامر الذى بنى مسجد ضرار وقال انه يبتغى الحسنى ونزلت ايات قرانية تفضحه بانه من الكاذبين وانه مسجده الذى احرقه الصحابة يعوى بهم فى نار جهنم كذلك هذا الشيطان ومن يغرر بهم فى نار جهنم خالدين فيها

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