خبير أمن قومي ليبي: بعض الدول الإقليمية ساعدت حكومة السراج على نشر الفوضى

قال رمزى الرميح، مستشار المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومي، إن هناك بعض الدول الإقليمية التي ساعدت حكومة السراج على نشر الفوضى ودعم الميليشات في ليبيا.

وأضاف رمزي الرميح، خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية«أكسترا نيوز» ، أن القيادة العامة الليبية قامت باستدراج العدو من خارج مخارج طرابلس ولكن مستودعات سلاح المليشيات والطائرات بدون طيار المدعومة من بعض الدول الداعمة لحكومة السراج، موضحا أن استهداف ميناء “زوار” لأنه مهبط العناصر الإرهابية والدعم الخارجي وهناك إصرار علي تطهير الأراضي الليبية بالكامل من أيدي الدواعش والمرتزقة والدول الداعمة لهم .

