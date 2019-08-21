بالفيديو .. جهاز مكافحة التهريب ببنغازي يضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظورة

بنغازي 21 أغسطس (وال) – ضبط عناصر جهاز مكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك ببنغازي حاوية بطول 40 قدم تحمل بها كبيرة من الألعاب النارية المحظورة .

جهاز مكافحة التهريب صادر الحاوية، التي تفجأ بعد تفتيشها أنها تحمل آثاث مكتبي حاول صاحبها تخبئها الألعاب النارية داخلها.

وبحسب القانون الليبي المعمول به بمصلحة الجمارك تبقي الألعاب النارية محظورة من الاستيراد والبيع .

يشار إلى أن الجهات الأمنية شرعت منذ فترة بشن حملة مكثفة بمصادرة هذه الألعاب المضرة والتي تجني ثمارها المستشفيات بمدينة بنغازي . (وال – بنغازي) ع ع

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