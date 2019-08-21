ليبيا تودّع “رجل الإنسانية”.. الحاج الهادي الحصني

ودّعت ليبيا اليوم الحاج الهادي محمود تامر الحصني، أحد رجالات الإنسانية وحامل راية لواء العمل الخيري في بني وليد وغيرها من مدن ليبيا التي حزنت اليوم وذرفت الدموع على رحيل من كان يوما خير سندٍ للمحتاج.

وقاد الراحل الحصني كشافة بني وليد لسنين طوال دون كلل أو ملل، وعرف بالجد والاجتهاد والعمل بروح الفريق الواحد لهدف سامٍ هو مساعدة المحتاجين وخدمة ليبيا دون مقابل، حتى بات يعرف بـ”رجل الإنسانية”.

ويستذكر الليبيون اليوم بمرارة مناقب الحاج الحصني الراحل وصفاته الحسنة، ومشاركاته التي لا تعد ولا تحصى في الأعمال الإنسانية والخيرية بمدينة بني وليد وخارجها، إيمانا منه بأن يد الخير والإحسان لا تعرف القبيلة والحدود والانتماء، هدفها الإغاثة وبناء الوطن وغرس مكارم الأخلاق في الأجيال.

رحل الحاج الحصني عن دنيانا وترك للمجتمع إرثا كبيرا لرجل أفنى عمره في حب العمل الخيري وخدمة الغير، دون أن ينجر لمناكفات سياسية أشغلت الكثيرين عن البناء والعمل، لتبقى ذكرى الحصني خالدة في وجدان الليبيين ونبراسا يحتذى به لأجيال تشربت من خبرته وسلامة مبادئه.

يشار إلى أن صلاة الجنازة ستقام على جثمان الراحل الخميس، عقب صلاة الظهر بمسجد عبد النبي بلخير في مدينة بني وليد.

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