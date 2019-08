أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اتصالا هاتفيا مع منسق العلاقات التشادية الليبية بالبرلمان التشادي المهاجري يونس.

و تناول الحديث عددا من الملفات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات على جميع المستويات.

وقال العقوري إنه من المهم تنسيق العمل مع السلطات التشادية وخاصة على الصعيد الأمني، لما لذلك من أثر كبير في تأمين جنوب البلاد.

